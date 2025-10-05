Вучич: компания NIS не имеет шансов на очередную отсрочку санкций

Президент Сербии предположил, что национализация имущества в стране может отложить карательные меры США

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что у Белграда больше нет возможности добиться новой отсрочки американских санкций в отношении компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Об этом глава балканской республики сообщил в эфире телеканала Pink.

"Больше нет возможности для отсрочки санкций. Есть одна возможность - может быть, кто-то в Америке отложил бы нам санкции, если бы я сказал, что завтра потребую национализацию имущества, но это последняя вещь, которую я бы сделал, если бы пришлось", - подчеркнул Вучич.

Компания NIS подала 3 октября в Министерство финансов США новый запрос на выдачу специальной лицензии, которая позволит ей беспрепятственно осуществлять операционную деятельность и после 8 октября, когда истекает срок действия предыдущей лицензии. Кроме того, 28 сентября NIS направила дополненный запрос на исключение из списка SDN (Specially Designated Nationals). Этот процесс является длительным и сложным, а первоначальный запрос был направлен 14 марта текущего года.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор NIS шесть раз получала от США отсрочку санкций на срок в 90 дней, но в середине сентября Вучич выразил опасения, что США не согласятся на новое продление отсрочки после 26 сентября. Позднее Радио и телевидение Сербии сообщило, что Вашингтон отложил введение санкций до 8-9 октября.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством электроэнергии и торговлей ею, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).