Трамп анонсировал поединок UFC на территории Белого дома 14 июня 2026 года

Мероприятие пройдет в 80-й день рождения президента США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома пройдет в юбилей президента США Дональда Трампа 14 июня 2026 года. Об этом американский лидер заявил, выступая на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) по случаю 250-летия этого вида войск.

"14 июня следующего года в Белом доме состоится большой поединок UFC, прямо в Белом доме, на территории Белого дома", - заявил Трамп. 14 июня глава американской администрации отметит 80-летие.

В начале июля Трамп анонсировал проведение поединка турнира UFC на территории Белого дома в 2026 году в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-й годовщины принятия Декларации независимости США, которая будет отмечаться 4 июля 2026 года. По его словам, речь идет о "полноценном поединке" за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие 20-25 тыс. зрителей.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ранее заявил, что подписал контракт на участие под эгидой организации в турнире, который пройдет в Белом доме.