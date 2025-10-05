Мерц заявил, что БПЛА в воздушном пространстве Германии были разведывательными

Канцлер ФРГ также отметил, что происхождение БПЛА, которые в последние дни были замечены над аэропортом Мюнхена, пока не установлено

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что беспилотники, замеченные в воздушном пространстве ФРГ, не несли на себе какое-либо вооружение и выполняли разведывательные полеты.

"Прежде всего, я могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с использованием вооруженного беспилотника. Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако мы будем делать это осмотрительно и дальновидно, но при этом очень последовательно", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.

В то же время он отметил, что происхождение БПЛА, которые в последние дни были замечены над аэропортом Мюнхена, пока не установлено. Однако, по словам Мерца, независимо от того, кто стоит за этими дронами, они представляют "серьезную угрозу" безопасности ФРГ.

3 октября аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Это затронуло 6,5 тыс. пассажиров, которые в ночь на субботу застряли в воздушной гавани. Она возобновила работу только утром 4 октября. Это был уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Так, вечером 2 октября полеты из аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников.

Кроме того, 4 октября газета Bild сообщила, что утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне, примерно в 700 метрах. Полиции удалось задержать 41-летнего хорвата, управлявшего дроном. Мужчина оказался оператором-любителем, ему грозит штраф в крупном размере.

27 сентября глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что над землей Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу "были замечены рои дронов". Министр указал на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией. Позже он объявил о создании специального подразделения по противодействию беспилотникам в составе федеральной полиции ФРГ.