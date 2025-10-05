Мерц: исключение Израиля из конкурса "Евровидение" стало бы "скандалом"

Германия должна принять меры в случае исключения еврейского государства из международного музыкального конкурса, сообщил канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что исключение Израиля из международного музыкального конкурса "Евровидение" стало бы "скандалом".

Мерц высказал мнение, что Германия должна принять меры в случае исключения еврейского государства из "Евровидения". На вопрос о том, следует ли ФРГ добровольно отказаться от участия в песенном конкурсе, канцлер отметил, что "поддержал бы это". "Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль - его часть", - утверждал Мерц в интервью телеканалу ARD.

Комментируя план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, глава правительства Германии выразил надежду на то, что "он будет успешным". По словам Мерца, необходимо как можно скорее обеспечить, чтобы голод не распространялся дальше и можно было бы начать восстановление палестинского анклава. "Мы это предложили", - сказал канцлер. "И Германия, безусловно, будет в авангарде усилий по прекращению страданий местных жителей", - утверждал Мерц.

Он заметил, что "солидарность ФРГ с Израилем никогда не подвергалась сомнению с его стороны". "Но то, что израильская армия там [в секторе Газа] сделала, на мой взгляд, зашло слишком далеко", - констатировал канцлер ФРГ. Отвечая на вопрос о позиции властей Израиля об урегулировании конфликта на основе двух государств, Мерц заявил, что "данное израильское правительство, очевидно, этого не хочет". Но это, по его словам, не означает, что Берлин, поддерживающий решение конфликта на основе двух государств, изменит свою позицию. "Мы говорим об этом при каждой возможности", - резюмировал он.

Ранее руководство испанской телерадиокомпании RTVE решило отказаться от участия в музыкальном состязании в 2026 году, если в нем будет участвовать Израиль, пока продолжается конфликт в секторе Газа. Испания стала первым членом "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), принявшим такое решение. Речь идет о пяти ключевых спонсорах Европейского вещательного союза (ЕВС).

Решение о допуске Израиля к участию в конкурсе, который пройдет в мае 2026 года в Вене, ЕВС примет в декабре. В этом году победителем конкурса "Евровидение" стал представитель Австрии Йоханнес Питч (JJ). В связи с этим "Евровидение-2026" должно пройти в Австрии.