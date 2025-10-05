Трамп: США начнут строительство новой атомной подлодки в декабре

В июне 2025 года власти Соединенных Штатов выделили компании Electric Boat $987 млн на ускорение работы по расширению и обновлению своих мощностей, занятых в строительстве АПЛ

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в декабре начнется строительство новой атомной подводной лодки (АПЛ) класса Virginia.

Как отметил Трамп 5 октября во время выступления на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) по случаю 250-летия этого вида войск, "в декабре будет произведена закладка новой подводной лодки класса Virginia.

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Пентагона в июне 2025 года, власти США выделили компании Electric Boat (входит в General Dynamics) $987 млн на ускорение работы по расширению и обновлению своих мощностей, занятых в строительстве атомных подводных лодок. В ведомстве указали, что эти средства будут направлены в том числе на разработку ключевых компонентов субмарин, поддержку ведущих профильных верфей и поставщиков продукции, связанных со строительством перспективных атомных подводных ракетоносцев класса Columbia, а также ударных АПЛ класса Virginia и авианосцев класса Ford.