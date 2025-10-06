Taipei Times: Тайвань намерен приобрести у США дополнительно четыре ЗРК Patriot

Тайбэй закупит пусковые установки, до 500 ракет к ним, а также радиолокационную систему, сообщила газета

ГОНКОНГ, 6 октября. /ТАСС/. Тайвань планирует заказать в США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE. Об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на неназванного представителя оборонного ведомства острова.

По данным источника, предлагаемый заказ будет размещен за счет специального бюджета оборонных закупок. Тайвань намерен получить пусковые установки, до 500 ракет к ним, а также радиолокационную систему.

Ожидается, что первая партия PAC-3 MSE будет поставлена к концу текущего года и развернута в уездах Хуалянь и Тайдун, сообщает издание. В настоящее время, по разным данным, на вооружении Тайваня стоят девять батарей ЗРК Patriot PAC-3, которые прикрывают Тайбэй, порт Гаосюн, а также другие ключевые объекты и военные базы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты тем не менее продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять ей вооружения, объем этих поставок, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет превысил $70 млрд.