Трамп рассказал, почему не падает с лестниц, как Байден

Президент США отметил, что ему не нужно спешить, и он спускается медленно и аккуратно

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не спотыкается на лестницах, потому что спускается медленно и аккуратно. Об этом американский лидер сообщил 5 октября во время выступления на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) по случаю 250-летия этого вида войск.

"У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. <...> Я всегда говорю: спускайся по ступенькам медленно и аккуратно. Заметили? Мне не нужно спешить, я делаю это медленно и аккуратно", - указал Трамп. Трансляцию вел Белый дом.

Трамп ранее неоднократно заострял внимание на тех случаях, когда спотыкался его предшественник на президентском посту Джо Байден. Трамп подчеркивал, что это свидетельствует об ухудшении состояния Байдена и о его неспособности руководить государством.