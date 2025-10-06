Politico: глава ЕК будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия

По данным газеты, к Урсуле фон дер Ляйен есть много вопросов, в том числе и со стороны однопартийцев

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте (ЕП), в которую входит и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, недовольны ее политикой и могут поддержать голосование по вотуму недоверия против нее в будущем. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

"Предстоит много голосований, которые станут проверкой для ее лидерских качеств", - заявил газете неназванный депутат ЕНП. По его словам, к фон дер Ляйен есть много вопросов, в том числе и со стороны однопартийцев. Среди прочего некоторые евродепутаты недовольны "торговым соглашением с США, <...> проектом бюджета, который, видимо, не нравится всем в Европарламенте, и соглашением [между ЕС и] MERCOSUR.

Издание подчеркивает, что накопившиеся вопросы к главе ЕК могут привести к тому, что фон дер Ляйен будет "постоянно сталкиваться" с голосованиями по вотуму недоверия. Неназванный чиновник в Еврокомиссии отметил, что "в Европарламенте явно недовольны этой комиссией, а именно фон дер Ляйен". По его мнению, никто не знает, когда "политическая ситуация может измениться".

Европарламент проведет обсуждение и голосование по двум вотумам недоверия главе ЕК на пленарной сессии 6-9 октября. Подача сразу двух вотумов недоверия главе ЕК одновременно является, по свидетельству Politico, беспрецедентным случаем. Фракции различного политического спектра инициировали процедуру почти синхронно - в районе полуночи 10 сентября в преддверии выступления фон дер Ляйен с речью о положении дел в ЕС.