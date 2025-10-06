Экс-еврокомиссар Бретон отметил "нарастающую слабость" ЕК

По его мнению, это связано, в частности, с дефицитом лидерства

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия переживает период ослабления, что видно, в частности, по росту числа вотумов недоверия и снижению политической поддержки. Об этом заявил бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью европейскому изданию Politico.

"Европейская комиссия серьезно ослаблена. Впервые за долгое время она столкнулась со столь большим количеством вотумов недоверия. Нельзя сказать, что это просто невезение", - сказал он.

Бретон выразил обеспокоенность "нарастающей слабостью" института. По его мнению, это связано, в частности, с дефицитом лидерства. "Мы переживаем трудный, экзистенциальный момент, когда силы вокруг Европы настроены враждебно в отношении европейского проекта", в частности, США, сказал экс-еврокомиссар. Особую тревогу, продолжил он, вызывает отсутствие полной поддержки Еврокомиссии со стороны Европейской народной партии (ЕНП), членом которой является председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Европарламент проведет обсуждение и голосование по двум вотумам недоверия главе ЕК на пленарной сессии 6-9 октября. Подача сразу двух вотумов недоверия главе ЕК одновременно является, по свидетельству Politico, беспрецедентным случаем. Фракции различного политического спектра инициировали процедуру почти синхронно - в районе полуночи 10 сентября в преддверии выступления фон дер Ляйен с речью о положении дел в ЕС.