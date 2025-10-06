Журналист Уэстен: традиционные ценности могут объединить РФ и западных консерваторов

Единство общественной и государственной поддержки этих ценностей в России создает прочную основу для взаимной помощи и диалога в глобальной борьбе за жизнь и семью, указал гендиректор и сооснователь медиаплатформы LifeSiteNews

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и консервативные политические движения Запада могли бы вместе противостоять распространению радикальных либеральных идей в мире и бороться за традиционные ценности. Такое мнение высказал ТАСС канадский журналист, гендиректор и сооснователь медиаплатформы LifeSiteNews Джон-Генри Уэстен, недавно посетивший РФ в составе международной делегации по приглашению Русской православной церкви.

"Существует огромный потенциал для сотрудничества защитников жизни и семьи в России, на Западе, в Африке и некоторых политических движений в США. В то время как консервативные движения в Канаде и Европе сталкиваются с серьезным противодействием, единство общественной и государственной поддержки этих ценностей в России создает прочную основу для взаимной помощи и диалога в глобальной борьбе за жизнь и семью", - сказал он, отвечая на вопрос, могли бы Россия и западные консервативные движения наладить сотрудничество в защите традиционных ценностей.

По словам Уэстена, для западных консерваторов "поддержка со стороны России может оказаться поистине бесценной и очень эффективной, поскольку в России, как и у американских консерваторов, сложились уникальные условия: здесь эти устремления находят отклик на государственном уровне". "Это создает беспрецедентные возможности для полноценного сотрудничества и взаимной поддержки", - отметил он. "В России я увидел подлинную твердость в вопросах жизни и семьи", - добавил Уэстен.

Рассказывая о своих впечатлениях о России, исповедующий католицизм канадский журналист отметил, что общение с православными верующими "тронуло его до глубины души". "Посещение Сергиева Посада, наблюдение за ходом божественной литургии, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и беседа с епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским Кириллом имели для меня огромное значение. Как и у католиков, в православии сохранилась традиция поклонения святым мощам. Я был переполнен эмоциями из-за возможности приложиться к мощам святого Стефана Первомученика", - добавил Уэстен.

Делясь впечатлениями об общемосковском крестном ходе 7 сентября, канадский журналист отметил, что "на Западе старались умолчать об этом событии". "Только представьте: православный крестный ход, в котором участвовали 400 тыс. верующих с хоругвями с ликом Спасителя - событие поистине потрясающее. Однако ни одно западное СМИ не сочло его достойным освещения", - заключил он.