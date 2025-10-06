Bild: Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в срыве диалога с РФ в 2021 году

Страны опасались, что не смогут сформировать общую политическую линию в отношении России, отметил экс-канцлер ФРГ

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годы) заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году и таким образом косвенно способствовали началу военного конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Bild.

"В июне 2021 года я почувствовала, что [президент РФ Владимир] Путин больше не воспринимает минские соглашения всерьез, и именно поэтому я хотела создать новый формат, в рамках которого мы могли бы говорить с Путиным напрямую от лица Европейского союза. <...> Некоторые это не поддержали. В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против", - приводит газета высказывание Меркель, которое она сделала 3 октября в интервью венгерскому изданию Partizan.

Как пояснила экс-канцлер, страны опасались, что не смогут сформировать общую политическую линию в отношении России. По ее словам, военный конфликт на Украине начался после провала попытки добиться дипломатического урегулирования и ее ухода с поста.