Экс-президент Румынии убежден, что Джорджеску не был "агентом РФ"

Траян Бэсеску назвал ребячеством попытки лидера страны Никушора Дана объяснить ситуацию русскими

Кэлин Джорджеску © Andrei Pungovschi/ Getty Images

БУХАРЕСТ, 6 октября. /ТАСС/. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску (2004-2014) убежден, что экс-кандидат в президенты Кэлин Джорджеску не был "агентом России".

"Сейчас Румыния переживает невероятный кризис доверия, и попытки [президента страны] Никушора Дана объяснить ситуацию русскими <...> - это просто ребячество. <...> Никто не сможет убедить меня, что Джорджеску - человек русских", - заявил он в интервью телеканалу Digi24.

Бывший президент Румынии также подчеркнул, что "Россия не инициировала, не готовила и не проводила" операций по якобы дезинформации избирателей, в результате которой Джорджеску победил в первом туре отмененных выборов в конце 2024 года.

Ранее портал Hotnews опубликовал 25-страничный доклад Дана об отмене президентских выборов в конце 2024 года. В нем утверждается, что Россия якобы стоит за кибератаками на румынскую инфраструктуру, "тайными дестабилизационными действиями", в том числе по изменению общественного мнения по поддержке Украины, а также за попыткой государственного переворота, который должен был реализовать военный инструктор Хорациу Потра. Утверждается, что эти действия помогли "антиевропейскому и антинатовскому" кандидату победить в первом туре выборов, а их отмена объясняется иностранным влиянием на умы избирателей "сеткой" аккаунтов в TikTok.

Об отмененных президентских выборах в Румынии

Прошедшие в 2024 и 2025 годах президентские выборы в Румынии сопровождались громкими скандалами. После того как оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску стал фаворитом в первом туре, итоги голосования были отменены решением Конституционного суда (КС), а Джорджеску сняли с президентской гонки. На повторных выборах в мае во втором туре победил мэр Бухареста Никушор Дан, однако его соперник, лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион, обжаловал в КС итоги голосования. Политик утверждает, что результаты были сфальсифицированы. В частности, его штаб обвинил власти Молдавии в организованном подвозе избирателей. Однако суд отклонил это ходатайство как необоснованное.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявлении РБК сравнил утверждения румынской стороны с оказавшимися сфальсифицированными обвинениями о вмешательстве России в американские выборы 2016 года и подчеркнул, что заявления Бухареста также не соответствуют действительности.