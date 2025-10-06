В ООН заявили о возможных перебоях в продовольственной помощи Сирии

Всемирной продовольственной программе срочно требуется $84 млн в течение шести месяцев для поддержания своей деятельности

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 6 октября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила о возможных перебоях в оказании продовольственной помощи Сирии с января 2026 года, если не удастся срочно изыскать $84 млн.

"ВПП срочно требуется 84 млн в течение шести месяцев (октябрь 2025 г. - март 2026 г.) для поддержания своей деятельности. Без получения дополнительных средств к декабрю ВПП столкнется с перебоями в поставках в январе", - отметили в организации. Это может привести к "приостановке проекта субсидируемой хлебной помощи, что будет представлять непосредственный риск для более 2 млн человек". Такой сценарий "привел бы к обострению голода, усилению социальной напряженности, дестабилизации уязвимых районов, в которые возвращаются беженцы, и подорвал бы усилия по восстановлению".

ВПП напомнила, что ежемесячно она "оказывает поддержку 3,5 млн человек по всей Сирии". При этом 1,2 млн сирийцев получают "адресную экстренную продовольственную помощь", а 2 млн - хлеб по субсидируемым ценам". Проведенное недавно ВПП исследование выявило "резкое ухудшение продовольственной безопасности в провинции Эс-Сувейда после всплеска насилия". В сложившейся ситуации организация "готова расширять масштабы операций, если позволит финансирование".