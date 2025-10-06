Соцпартия Франции выразит недоверие кабмину, если он не отменит пенсионную реформу

О таких планах объявили ранее представители левой партии "Неподчинившаяся Франция"

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Социалистическая партия Франции готова сотрудничать с новым правительством, если оно согласится работать над отменой пенсионной реформы 2023 года, в противном же случае она выступит против доверия кабмину. Об этом заявил глава партии Оливье Фор в эфире радио France Inter.

"Сегодня мы сами не можем внести поправки в проект бюджета социального страхования для отмены пенсионной реформы, поскольку такая возможность заблокирована рядом статей [конституции]. Если правительство готово вступить в дискуссии, которые бы позволили нам до конца декабря получить возможность отмены пенсионной реформы, то я готов сказать, что мы готовы сотрудничать, в том числе по фискальным и другим вопросам", - сказал он. Журналист уточнил у Фора, выразит ли партия вотум недоверия правительству в случае невыполнения этого условия. "Совершенно верно", - сказал лидер французской Соцпартии.

Лидер Соцпартии не единственный, кто угрожает новому правительству вотумом недоверия. Ранее о таких планах объявили представители левой партии "Неподчинившаяся Франция". Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) от правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги в эфире телеканала BFMTV в понедельник утром также заявил, что вотум недоверия стал бы для его партии "очевидным шагом", особенно в свете возвращения в правительство экс-министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, который, как отметил Танги, "уничтожил экономику" страны. Окончательное решение, впрочем, партия примет по итогам внутреннего совещания, которое состоится в ближайшие часы.

В воскресенье вечером генеральный секретарь президента Франции Эмманюэль Мулен огласил первую часть списка нового правительства страны. Среди 18 названных имен 13 министров из прежнего правительства сохранили свои посты или же были назначены на новые должности, тогда как одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост министра обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. В общей сложности новое правительство, по данным СМИ, должно включать около 25 человек, оставшиеся имена должны быть обнародованы в ближайшее время.

Практически сразу после оглашения обновленного состава правительства глава МВД Франции Брюно Ретайо выразил недовольство подбором министров и заявил, что такой состав "не отражает разрыва" с прежней политикой. В этой связи Ретайо пообещал в понедельник утром собрать заседание стратегического комитета партии "Республиканцы". При этом один из вице-председателей партии, мэр Канна Давид Лиснар уже пообещал покинуть ряды партии, если не будет достигнут консенсус по поводу дальнейшего пребывания "Республиканцев" в правительстве премьер-министра Себастьена Лекорню.