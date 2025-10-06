В Молдавии назвали циничным заявление Санду в поддержку протестов в Грузии

Руководитель оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу считает, что молдавский президент является человеком Джорджа Сороса, который "будет поддерживать всякие беспредельные и насильственные революции"

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Руководитель оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу назвал циничным заявление президента Молдавии Майи Санду в поддержку акции протеста оппозиции в Тбилиси после подавления даже мирных акций оппозиции в Молдавии.

"Посмотрите, как нагло и как цинично и низко ведет себя президент этой республики Майя Санду. С одной стороны, она глушит все наши мирные протесты. Я еще раз повторю, это мирные протесты. <...> Не знаю почему, но полицейские это не хотят брать во внимание. С другой стороны, президент Майя Санду поддерживает протесты, которые совсем не мирные в Тбилиси", - сказал Лунгу в интервью информационному порталу Moldova 24.

"Мы видим, как [в Тбилиси] все ломается, так же, как и 7 апреля [2009 года] в Республике Молдова. Поэтому для меня очень важно сейчас задать риторический вопрос, где и какую демократию, свободу и европейские ценности поддерживает Майя Санду. Мы понимаем, что это человек Джорджа Сороса, который будет поддерживать всякие беспредельные и насильственные революции", - отметил лидер оппозиционной партии.

"Шанс" вместе с партиями "Возрождение", "Победа" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы" входит в оппозиционный блок "Победа". Ранее заявления в поддержку протестов в Грузии сделали МИД Молдавии и президент на своих аккаунтах в X.

В апреле 2009 года недовольные победой правящей партии коммунистов на парламентских выборах сторонники проевропейских партий устроили акции протеста в центре Кишинева, хотя международные наблюдатели признали голосование корректным. Они разгромили и подожгли парламент и резиденцию президента, над которыми были вывешены флаги ЕС и соседней Румынии, а также лозунги, призывающие к объединению двух стран. Полиция по приказу экс-президента Владимира Воронина не применила оружие в отношении погромщиков, хотя в ходе столкновений ранения получили около трехсот сотрудников правоохранительных органов.

После погромов к власти в Молдавии пришла коалиция из трех проевропейских партий, лидеры которой, заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя, пообещали добиться скорого вступления в ЕС. Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. После того как стало известно, что из банков страны был украден $1 млрд, в Кишиневе начались протесты оппозиции, под давлением улицы пали два правительства, был арестован и осужден за коррупцию бывший премьер и лидер сформировавшей правящую коалицию Либерально-демократической партии Владимир Филат. А его коллега по правящей коалиции глава Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк после произошедшей в июне 2019 года смены власти бежал из страны в США. Американские власти отказывались выдавать его молдавской прокуратуре.