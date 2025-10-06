NYT усомнилась в стабильности нового кабмина Франции

По данным газеты, появление в правительстве новых лиц и переход некоторых министров на другие посты существенно не изменит ситуацию

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Новый кабинет министров Франции во многом похож на два предыдущих, не продержавшихся и года, а потому его стабильность вызывает сомнения. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.

"Кабинет министров, состоящий из видных центристских и консервативных деятелей, во многом похож на два предыдущих. Как Мишелю Барнье и Франсуа Байру, последним двум премьер-министрам Франции, которым удалось продержаться на своем посту менее года, [Себастьену] Лекорню придется полагаться на хрупкий альянс между центристскими партиями, республиканцами и правой французской партией ["Национальное объединение"]", - пишет издание. NYT считает, что появление в правительстве новых лиц и переход некоторых министров на другие посты существенно не изменит ситуацию.

Газета напомнила, что нижняя палата французского парламента также "находится в тупике", исходя из своего состава, где слабая правоцентристская коалиция президента Эмманюэля Макрона борется с левыми и ультраправым партиями. Из-за такого политического расклада, пояснила NYT, новый глава кабмина Лекорню "был ограничен при выборе министров", в связи с чем у газеты есть "сомнения в стабильности [нового] правительства" Франции.

5 октября во Франции спустя месяц после отставки прежнего главы кабмина объявили первую часть нового состава правительства, предложенного премьер-министром Себастьеном Лекорню, она была утверждена президентом страны. Одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост министра обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. Еще одной новой фигурой в кабмине станет Ролан Лескюр, который заменит Эрика Ломбара на посту министра экономики и финансов. В то же время ряд ключевых министерств сохранит своих прежних руководителей: МВД республики продолжит возглавлять представитель "Республиканцев" Брюно Ретайо, МИД остается за Жан-Ноэлем Барро, а министерство юстиции все также будет возглавлять один из давних соратников нынешнего президента Жеральд Дарманен.

Имена остальных членов правительства будут оглашены позже, общая численность кабмина, по данным СМИ, не превысит 25 человек. Ожидается, что глава государства проведет заседание совета министров с новым составом правительства в понедельник в 16:00 по местному времени (17:00 мск).