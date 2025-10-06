The National : ХАМАС перешел в режим выживания после двух лет конфликта

По данным газеты, в первую очередь палестинское движение сталкивается с проблемами в сфере коммуникации

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

ДУБАЙ, 6 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС перешло в режим выживания из-за двухлетнего конфликта в секторе Газа, поскольку сталкивается с множеством трудностей в координации и ведении боев. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на неназванные источники.

"ХАМАС находится в самом уязвимом положении. Сейчас у него остался единственный козырь - заложники. Что касается военной сферы, то на поле боя осталось ничтожно малое число боевиков", - сказал один из собеседников издания.

По словам источников, близких к руководству ХАМАС, в первую очередь движение сталкивается с проблемами в сфере коммуникации. Как отмечает издание, взаимодействия внутри движения осложнились после израильских ударов по руководству ХАМАС, а в боевом крыле движения почти нет выстроенной линии командования, взаимодействие с рядовыми боевиками проблематично. Также сложности есть в коммуникации между силами движения в Газе с представителями ХАМАС в изгнании - в Турции и Катаре.

Кроме того, уровня боевой подготовки многих членов ХАМАС недостаточно для того, чтобы участвовать в операциях движения. По данным издания, ХАМАС потерял значительную часть поддержки среди населения сектора Газа на фоне гуманитарного кризиса.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро движения Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того предусматривает план. ХАМАС также отверг утверждения о готовности сложить оружие. Трамп в ответ заявил, что "не потерпит задержек". По его словам, ХАМАС должен действовать быстро, иначе "все будет потеряно".

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС намечен на 6 октября в Египте.