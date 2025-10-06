Журналист Уэстен: западные стереотипы о РФ не соответствуют действительности

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские города великолепны своей красотой и порядком, реальный образ России кардинально отличается от того, каким его представляют западные СМИ. Такое мнение высказал ТАСС канадский журналист, гендиректор и сооснователь медиаплатформы LifeSiteNews Джон-Генри Уэстен, недавно посетивший РФ в составе международной делегации по приглашению Русской православной церкви.

"Контраст был разительным. Российские города, такие как Москва и Нижний Новгород, поразили меня чистотой, порядком и эстетическим совершенством. Ваши города отличаются от многих западных мегаполисов, где повсеместно встречаются граффити и мусор", - сказал он.

По словам журналиста, "формальность в одежде и общий ритм жизни, особенно в Москве, отражают общество с сильным чувством порядка и целеустремленности".

"Я посещал Россию в 2014 году, и с тех пор ваша страна стала только красивее, современнее и величественнее", - добавил Уэстен.