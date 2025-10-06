На саммите СНГ планируется принять концепцию военного сотрудничества​​​​​​​

На рассмотрение глав государств Содружества вносятся 19 вопросов, отметил генсек СНГ Сергей Лебедев

ДУШАНБЕ, 6 октября. /ТАСС/. Концепцию военного сотрудничества стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) до 2030 года и ряд документов в сферах противодействия терроризму, охраны внешних границ СНГ планируется принять по итогам заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет 10 октября в Душанбе. Об этом в интервью агентству Ховар сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На рассмотрение глав государств Содружества вносятся 19 вопросов. Среди документов, которые планируются к подписанию, значимое место принадлежит решениям, затрагивающим проблематику сотрудничества в области безопасности, борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом", - сказал он.

По словам Лебедева, на саммите планируется, в частности, принять программы сотрудничества государств - участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, а также в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, концепцию военного сотрудничества до 2030 года, совместное заявление глав государств СНГ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью, декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности и другие документы.

Генсек Содружества также информировал, что на предстоящие в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) и Совета глав государств СНГ вынесены вопросы об учреждении формата "СНГ плюс" и о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) статуса наблюдателя при СНГ. На заседании СМИД рассмотрят и проект плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2026 год.

Заседания СМИД и Совета глав государств СНГ состоятся 9-10 октября в Душанбе. 1 января 2025 года председательство в органах СНГ перешло от России к Таджикистану, сопредседателями стали РФ и Туркмения.