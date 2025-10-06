Politico: Зеленский хочет остаться у власти и пытается запугать оппонентов

Важны дела, а не слова, отметила бывшая вице-премьер-министр Украины по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © AP Photo/ Pascal Bastien

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Администрация Владимира Зеленского преследует потенциальных политических оппонентов, несмотря на его заявления о готовности не баллотироваться на новый президентский срок. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что заявления Зеленского не нашли доверия на Украине. Они не вызвали практически никакого общественного резонанса, а политические оппоненты реагируют на них со скепсисом и недоверием. По словам депутатов от правящей партии "Слуга народа", присутствовавших на закрытой встрече с Зеленским в прошлом месяце, у парламентариев не сложилось впечатления, что тот действительно планирует покинуть свой пост после окончания конфликта. Напротив, Зеленский, казалось, был настроен весьма оптимистично относительно своих шансов на переизбрание, резко критиковал оппонентов и упрекал депутатов Верховной рады, активистов и журналистов в неспособности транслировать западным партнерам исключительно положительный образ Украины.

"Многие поступки Зеленского свидетельствуют об обратном. Важны дела, а не слова,"- заявила изданию бывшая вице-премьер-министр Украины по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе. По словам другого собеседника газеты, бывшего украинского министра, тактика команды Зеленского, по сути, сводится к следующему: "скажешь что-то против нас, и мы возбуждаем против тебя уголовное дело и вводим санкции". Так, против экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили более 20 уголовных дел, в том числе по статье "государственная измена". Кроме того, в фокусе внимания офиса Зеленского находится экс-главком ВСУ Валерий Залужный, считающийся его главным конкурентом. Politico отмечает, что против ряда генералов, имеющих связи с Залужным, уже возбуждены уголовные дела, что расценивается как создание рычага давления на бывшего военачальника.

В публикации также сообщается, что примером давления на независимые украинские институты стали обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, проведенные Службой безопасности Украины в июле. По словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, эти действия были направлены на дискредитацию украинской антикоррупционной системы.

Ранее Зеленский заявил, что готов не выдвигать свою кандидатуру на новых выборах в случае завершения конфликта.

На Украине из-за введенного 24 февраля 2022 года и постоянно продлеваемого военного положения не проводятся ни парламентские, ни президентские выборы. Парламентские выборы должны были пройти в конце октября 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на нелегитимность Зеленского.