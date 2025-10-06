В Литве проходят учения НАТО с участием 3 тыс. военных восьми стран

Основной задачей маневров является отработка взаимодействия с союзниками в ходе оборонительных и наступательных операций

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Крупные международные учения "Гележинис вилкас" ("Железный волк") с участием подразделений численностью около 3 тыс. человек из восьми стран НАТО проходят в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Ежегодные маневры в два этапа "Гележинис вилкас" являются для Литвы одними из крупнейших международных полевых тактических учений", - говорится в сообщении.

В маневрах, которые продлятся до 18 октября, задействованы подразделения в составе около 3 тыс. военнослужащих организующей учения Литвы, а также Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Чехии и Хорватии. Участвуют около 650 единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры. Военные колонны проследуют к месту тренировок на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, что в 15 км от границы с Белоруссией, по гражданским дорогам нескольких районов.

Основной задачей маневров является проверка и поддержание боеготовности подразделений мотопехотной бригады армии Литвы "Гележинис вилкас", отработка взаимодействия с союзниками в ходе оборонительных и наступательных операций.