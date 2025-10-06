Глава Николаевской области: организаторы "майдана" теперь ездят на "мерседесах"

В 2014 году они обещали очищение власти на Украине, напомнил Виталий Ким

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Организаторы "майдана" на Украине в 2014 году, обещавшие очищение власти, сами теперь ездят на "мерседесах". Об этом заявил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком".

Журналист издания спросил Кима, возможно ли очищение украинской власти после завершения конфликта с Россией. "Вспомните, как после "майдана" его представители зашли в Верховную раду и местные советы. И где они? Ездят на "мерседесах". Огонь и вода в политике всегда проходят, а остается сложнее всего - медные трубы, которые пройти очень тяжело", - сказал он.

Ким добавил, что по этой причине не рекомендует военным идти во власть. "Каждая политическая сила будет использовать военных для повышения своих рейтингов и привлекать их к себе всевозможными "плюшками". Хотя они не понимают, насколько политика сложна и грязна с точки зрения работы", - добавил он.

В 2014 году после нескольких месяцев протестов на площади Независимости в центре Киева ("майдан") на Украине произошел государственный переворот. Организаторы акций протеста нарушили договоренности об урегулировании политического кризиса, достигнутые с занимавшим тогда пост президента страны Виктором Януковичем, и захватили власть.