IOL: находящийся под санкциями США самолет авиакомпании РФ совершил полет в ЮАР

Ил-76 доставил в республику груз и, произведя дозаправку, покинул страну, сообщил портал

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Грузовой самолет Ил-76 российской авиакомпании "Абакан Эир" (Abakan Air), находящийся с лета 2024 года под санкциями США, доставил на минувшей неделе в ЮАР груз и, произведя дозаправку, покинул страну. Об этом сообщил местный новостной портал IOL, отметив, что разрешение на полет в воздушном пространстве ЮАР выдало министерство транспорта.

По словам представителя министерства Коллена Мсиби, Ил-76 доставил в ЮАР гражданский вертолет и спортивный самолет. Он добавил, что Минтрансу ЮАР на момент выдачи разрешения российскому самолету не было известно, что он находился в санкционном списке США. "Правительство ЮАР не вносило оператора в черный список, сказал Мсиби. - Более того, у нас нет [собственной] информации или информации от какого-либо другого правительства о том, что этот оператор был внесен в черный список".

В минувший четверг Ил-76 совершил перелет из танзанийского города Дар-эс-Салам в ЮАР, совершив посадку в городе Апингтон на северо-западе страны. Затем он сделал перелет в аэропорт Лансерия вблизи Йоханнесбурга, где был дозаправлен. После этого Ил-76 покинул ЮАР. На момент вылета на его борту, согласно IOL, не было никакого груза.

Сообщения о полете самолета "Абакан Эир" в ЮАР вызвал повышенный интерес местных СМИ. Новостной портал News 24 считает, что произошедшее способно увеличить шансы на принятие Конгрессом США законопроекта, требующего пересмотра отношений между Соединенными Штатами и ЮАР по причине особых связей Южно-Африканской Республики с РФ, КНР и Ираном. Один подобный законопроект рассматривает Палата представителей, другой поступил в Сенат. Среди прочего в них предлагается ввести персональные санкции против членов правительства ЮАР, должностных лиц и активистов президентской партии Африканский национальный конгресс за нанесение ущерба интересам США.