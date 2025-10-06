Представители французской оппозиции требуют ухода Макрона после отставки Лекорню

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал к немедленному рассмотрению предложения 104 депутатов об отставке Эмманюэля Макрона

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Представители оппозиции во Франции потребовали, чтобы президент республики Эмманюэль Макрон покинул свой пост после того, как премьер-министр Себастьен Лекорню подал прошение об отставке.

"После отставки Себастьена Лекорню мы призываем к немедленному рассмотрению предложения 104 депутатов об отставке Эмманюэля Макрона", - написал в Х основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Глава парламентской фракции этой же политической силы Матильда Пано в свою очередь напомнила, что в стране менее чем за год сменилось три премьер-министра. "Обратный отсчет начался. Макрон должен уйти", - указала она в Х. С аналогичными призывами выступили и другие парламентарии от "Неподчинившейся Франции".

В понедельник Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции после оглашения обновленного состава правительства. Глава государства его отставку принял. Таким образом срок пребывания Лекорню на посту главы кабмина оказался самым коротким за всю историю Пятой республики, составив 27 дней. До него рекорд по наименее продолжительному пребыванию во главе правительства принадлежал Мишелю Барнье, который ушел в отставку после назначения в декабре 2024 года, спустя чуть более трех месяцев.