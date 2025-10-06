Radio Zet: в Польше в мае ликвидируют спецслужбу по борьбе с коррупцией

После ликвидации ЦАБ его функции перейдут к Агентству внутренней безопасности, полиции и налоговым органам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Польское Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ) прекратит свою деятельность 1 мая 2026 года. Об этом сообщает радиостанция Radio Zet со ссылкой на источники в правительстве.

По их информации, после ликвидации ЦАБ его функции перейдут к Агентству внутренней безопасности, полиции и налоговым органам.

Радиостанция напоминает, что правительство в конце 2024 года уже предпринимало попытку ликвидировать ЦАБ, однако указ о прекращении деятельности этой организации отказался подписать Анджей Дуда, который занимал на тот момент пост президента страны.

Депутаты Сейма (нижней палаты парламента) от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) подвергли острой критике решение о ликвидации ЦАБ. "Раз правительство хочет ликвидировать ЦАБ, это значит, что оно хочет создать рай для преступников", - прокомментировал решение правительства депутат Сейма от ПиС, бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак.