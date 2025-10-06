"Украинская правда": Сырский ликвидировал группировку ВСУ "Днепр"

Она отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковщины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр" (бывшая "Хортица"), выяснило издание "Украинская правда". Группировка отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковщины, в частности за распределение боеприпасов между бригадами.

Группировка была ликвидирована в конце сентября, ею восемь месяцев командовал генерал-майор Михаил Драпатый, пишет издание. Все функции "Днепра" перейдут группировкам войск - надструктурам, которые были созданы с появлением корпусов, и самим корпусам, добавляет "Украинская правда".

По ее информации, Драпатый останется командующим Объединенных сил и переместится вместе со своей командой на одно из северо-восточных направлений фронта, где возглавит группировку войск, при этом зона его влияния и ответственности уменьшится примерно вдвое.

Как сообщил "Украинской правде" один из полковников, таким образом Сырский хочет "убрать конкурента". "С одной стороны, это логичный шаг, потому что у нас исчезает прослойка "ОСУВа" [оперативно-стратегических группировок]. Она и должна исчезнуть с переходом на корпуса (начавшийся в феврале переход на корпусную структуру в ВСУ, которой было решено сменить бригадную структуру - прим. ТАСС). А с другой стороны, этот шаг ничего не дает, потому что всем все равно командует Сырский. Какие реформы? Ни один корпус еще не командует своим набором войск, никто не имеет права на маневр. Бежали от тактических групп, а вон по Серебрянскому лесу ее вновь создали", - выразил свое мнение изданию полковник.