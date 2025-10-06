Ле Пен сочла новые выборы единственным решением после отставки премьера Франции

Политик призвала французского президента Эмманюэля Макрона распустить Национальное собрание

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Новые парламентские выборы во Франции - единственное мудрое решение после того, как премьер-министр страны Себастьен Лекорню подал прошение об отставке. Такое мнение выразила глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"И теперь возникает вопрос к президенту республики. Сможет ли он и дальше сопротивляться роспуску? Я призываю его распустить Национальное собрание, потому что мы достигли конца пути, - сказала она в эфире телеканала BFMTV. - Решения нет. И завтра его не будет. И поэтому единственное мудрое решение в данных обстоятельствах <...> - это вернуться на избирательные участки".

Со своей стороны председатель партии "Нацобъединение" Жордан Барделла также указал в Х, что "восстановление стабильности невозможно без возвращения к выборам и роспуска Национального собрания".

Ранее в понедельник Лекорню подал президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции после оглашения обновленного состава правительства. Таким образом, срок пребывания Лекорню на посту главы кабмина оказался самым коротким за всю историю Пятой республики, составив 27 дней. До него рекорд по наименее продолжительному пребыванию во главе правительства принадлежал Мишелю Барнье, который после назначения в декабре 2024 года ушел в отставку спустя чуть более трех месяцев.