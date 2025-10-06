Зеленский наложил вето на закон о штрафах для министров за неявку в парламент

Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что он и соавторы документа найдут "другой способ" ввести ответственность для чиновников за неявку в парламент

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский наложил вето на принятый в начале сентября Верховной радой закон о введении административной ответственности для украинских чиновников за неявку в парламент по вызову депутатов без уважительной причины. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"Помните законопроект 11 387, которым Рада ввела штрафы для министров и других должностных лиц, которые не приходят на вызов. Это была моя правка, проголосовали мы тогда - 229 голосов. Что, говорят, вызвало бурную реакцию всего офиса Зеленского, и сегодня законопроект вернули с полным вето", - написал Железняк в Telegram-канале.

На сайте Рады в карточке инициативы представлены предложения Зеленского к закону. Как следует из документа, он вернул законопроект в Раду для повторного рассмотрения и предложил отклонить его. Сейчас законопроект готовится к рассмотрению по вето Зеленского. При этом, как заявил депутат Железняк, он и соавторы документа найдут "другой способ" ввести ответственность для чиновников за неявку в парламент.

Закон о штрафах для украинских министров Рада приняла 3 сентября. Тогда парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что многие чиновники раньше игнорировали вызовы в Раду, "даже когда были очень веские причины", однако после введения закона им будут грозить большие денежные штрафы.

Депутаты Рады вызывают в парламент украинских министров для обсуждения спорных вопросов, однако многие чиновники зачастую игнорируют такие вызовы. В частности, в июле на тот момент еще министр обороны Украины Рустем Умеров отказался прийти в Раду, когда депутаты вызвали его для отчета о проблемах с фортификационными сооружениями. Вызов в парламент также неоднократно игнорировал глава МИД страны Андрей Сибига, которого звали отчитаться перед депутатами о ходе переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.