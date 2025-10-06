Лекорню обвинил депутатов в нежелании выполнять свою работу

Уходящий премьер-министр Франции отметил, что условия для его правления не сложились

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню © Daniel Pier/ NurPhoto via Getty Images

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, объясняя свое решение об уходе в отставку, заявил, что условия для его правления не сложились и обвинил в этом депутатов парламента, которые, по его словам, не желают выполнять свою работу и преследуют личные интересы, не заботясь об интересах страны.

"По состоянию на понедельник, условия не сложились для того, чтобы я мог исполнять функции премьер-министра и правительство могло предстать перед Национальным собранием (нижней палатой парламента - прим. ТАСС)", - сказал Лекорню.

Он раскритиковал депутатов за то, что те не восприняли его обещание не использовать конституционное право премьера о проведении законопроектов без голосования как разрыв с прежней политикой. "То есть не было повода для того, чтобы депутаты отказывались выполнять свои обязанности и обсуждать закон, вносить в него поправки, голосовать за или против", - подчеркнул Лекорню. Вторая причина, по его словам, заключается в том, что "политические партии продолжают занимать позицию, как будто все они имеют абсолютное большинство в Национальном собрании". Третьей же причиной стало то, что "состав правительства в рамках общей платформы не был стабильным", указан Лекорню.

"И в конечном итоге я оказался в ситуации, когда я был готов к компромиссам, но каждая политическая партия хотела, чтобы другая политическая партия приняла всю ее программу целиком. Это верно как для партий, иногда входящих в общий блок, так и для оппозиционных партий", - сказал он. "Теперь мы должны двигаться вперед, во всяком случае, те, кто хочет найти путь для страны. Я уважаю всех [участников политического процесса], но всегда нужно ставить свою страну выше своей партии, нужно уметь слушать своих сторонников, но всегда думать о французах", - заключил Лекорню.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции после оглашения обновленного состава правительства. Это произошло на фоне критики со стороны оппозиции после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. Лидеры оппозиционных партий после этого потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.