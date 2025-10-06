Semafor: США могут заключить с Киевом сделку по приобретению технологий БПЛА

По данным источников, украинские должностные лица находятся в американской столице для обсуждения сделки, в рамках которой Украина может потенциально получить несколько миллиардов долларов

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. США готовятся заключить с Украиной сделку, в рамках которой Киев будет поставлять Вашингтону технологии по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на свои источники.

По их данным, украинские должностные лица находятся в американской столице с целью обсудить готовящуюся сделку, в рамках которой Киев может потенциально получить несколько миллиардов долларов.