Журналист Уэстен: Западу стоит перенять у России опыт поддержки семей с детьми

Гендиректор и сооснователь медиаплатформы LifeSiteNews выразил поддержку российским мерам по запрету движения ЛГБТ, сатанизма и признанию этих идеологий экстремистскими

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Западным странам нужно поучиться у России мерам государственной поддержки семей и повышения рождаемости. Такое мнение высказал ТАСС канадский журналист, гендиректор и сооснователь медиаплатформы LifeSiteNews Джон-Генри Уэстен, недавно посетивший РФ в составе международной делегации по приглашению Русской православной церкви.

"Я узнал, как губернатор Нижегородской области [Глеб Никитин] поддерживает многодетные семьи. За рождение ребенка [родителям] дается 1 млн руб. Это эквивалентно $10 тыс. Просто удивительно. Еще более потрясающим для меня стало то, что в России мама, родившая десятого ребенка, приглашается президентом [России Владимиром] Путиным на торжественный ужин для матерей и их семей, у которых родился десятый ребенок, и [президент] вручает им орден "Мать-героиня". Это невероятно. Определенно, это то, чему западные страны могут научиться и что должны внедрить в своих государствах, потому что они тоже страдают от снижения рождаемости. Им нужно прозреть. У России еще стоит задача по искоренению абортов, но она идет по этому пути. Некоторые на Западе все еще пытаются распространить аборты. Они и так уже убивают так много своих детей. Так что да, [Западу] есть чему поучиться у России", - сказал собеседник агентства.

С 1 июля в Нижегородской области семьи, в которых родился ребенок, или семьи, усыновившие детей, вне зависимости от критериев нуждаемости могут получить 1 млн рублей с учетом федерального материнского капитала.

Борьба с деструктивной идеологией

Журналист выразил поддержку российским мерам по запрету движения ЛГБТ, сатанизма и признанию этих идеологий экстремистскими. "Россия признала, что эта идеология - яд для общества. Я поддерживаю эти меры и считаю их необходимыми. Запрет пропаганды поведения, которое явно наносит ущерб здоровью, рождаемости и духовному благополучию общества, - это рациональная политика для любого общества, заботящегося о своем будущем. То же самое и с абортами: за последние пять лет их число в России значительно сократилось, и это потрясающе", - добавил Уэстен.

"Запрет пропаганды сатанизма является разумной мерой противодействия идеологическому экстремизму. Россия демонстрирует лидерство в противостоянии этому безумию. На Западе рассуждают о свободе вероисповедания, но при этом допускают разные формы безумства. Я надеюсь, что Запад усвоит этот урок, пока последствия бездействия не стали необратимыми", - отметил журналист.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал "Международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его. В июле 2025 года ВС РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил в России его деятельность.

Ценностный кризис на Западе

Уэстен выразил надежду, что в западных странах "здравомыслие снова восторжествует". "Я верю, что они одумаются, но, к сожалению, для этого потребуется пройти через страдания. Такова уж человеческая природа", - отметил журналист.

"Есть немецкая поговорка Wer nicht h ren will, muss f hlen - "Кого слово не возьмет, того палка дошибет". Часто нам требуется ощутить на себе последствия собственных решений, чтобы потом принять какие-то меры [для исправления]. Очень часто это связано с негативным опытом. К сожалению, Канаде на это потребуется много времени. В Соединенных Штатах уже предпринимаются некоторые шаги в сторону более разумных решений. Перемены определенно необходимы", - заключил журналист.

Семья - главный приоритет России

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность семьи, называя ее краеугольным камнем общества, и призывал сделать многодетную семью нормой, естественным образом жизни. Глава государства обозначил приоритетом для всей страны защиту отцовства, материнства и детства, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. С целью поддержки семей и рождаемости в России запущен национальный проект "Семья". Его финансирование за счет федерального бюджета составит около 18 трлн рублей до 2030 года.