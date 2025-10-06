В Бельгии заявили, что страна не готова к противодействию беспилотникам

газета Le Soir сообщает, что Минобороны Бельгии уже подготовило план по защите военной инфраструктуры страны от дронов, который должен был быть реализован в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Бельгия пока не способна противодействовать угрозам, исходящим от беспилотников, и должна ускорить введение мер по борьбе с ними. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен.

"Нам нужно существенно ускориться, поскольку мы еще не готовы бороться с этим явлением", - сказал министр, слова которого приводит газета Le Soir.

Он подчеркнул, что это дело "не терпит отлагательств", так как случаи незаконного проникновения дронов в воздушное пространство "повторяются по всей Европе".

Le Soir сообщает, что Минобороны Бельгии уже подготовило план по защите военной инфраструктуры страны от дронов, который должен был быть реализован в следующем году, однако теперь это придется сделать раньше. Франкен должен в течение двух недель представить этот план и способы его финансирования совету министров. Планируется усовершенствовать систему оповещения наземного личного состава об атаках иностранных БПЛА через специальное приложение, а также расширить охват территории страны датчиками для контроля воздушного пространства. Помимо этого, предусмотрено размещение рядом с военными базами и частями противодроновых комплексов.

3 октября Министерство обороны Бельгии сообщило о 15 неопознанных беспилотниках, они были замечены над авиабазой Эльзенборн на границе с Германией. Военное ведомство отказалось комментировать возможную принадлежность беспилотников.