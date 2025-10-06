ЗАЭС продолжает работу от генераторов

Радиационная обстановка на промплощадке атомной станции остается в норме, сообщили в Ростехнадзоре

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Запорожская АЭС продолжает получать электроснабжение от дизель-генераторов, радиационная обстановка на промплощадке атомной станции остается в норме. Об этом сообщает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по итогам мониторинга состояния резервных дизельных электростанций ЗАЭС.

"Электроснабжение собственных нужд атомной станции в настоящий момент обеспечивается резервными дизель-генераторами. Персонал постоянно контролирует параметры безопасности. Радиационная обстановка на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в норме, никаких изменений не зафиксировано. Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", - говорится в сообщении Ростехнадзора.

23 сентября ЗАЭС в 10-й раз за время конфликта была переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения в результате удара ВСУ. На станции ТАСС ранее заявили, что дать точный прогноз по срокам восстановления линии невозможно, поскольку территория, прилегающая к станции, а также район поврежденной высоковольтной линии продолжают подвергаться обстрелам.