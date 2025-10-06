На Украине заблокировали YouTube-каналы двух экс-кандидатов в президенты

Блокировке подверглись каналы основателя закрытого оппозиционного телеканала "Наш" Евгения Мураева и бывшего украинского парламентария Геннадия Балашова

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Украины заблокировали два YouTube-канала экс-депутата Верховной рады, основателя закрытого оппозиционного телеканала "Наш" Евгения Мураева и канал экс-кандидата в президенты Украины, бывшего украинского парламентария Геннадия Балашова (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов), которые находятся под санкциями СНБО. Об этом сообщил Центр противодействия информации в Telegram-канале.

Утверждается, что эти ресурсы распространяли "пророссийские месседжи и дезинформацию".

Мураев в 2012-2019 был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году - от партии "Оппозиционный блок". В 2019 году Мураев выдвигал свою кандидатуру на выборах в президенты, но позже снял ее. Его семье принадлежал оппозиционный телеканал "Наш". В 2022 году Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел против телеканала санкции за "пропаганду пророссийской позиции", а в 2023 году СБУ обвинила самого политика в госизмене. В январе 2025 году Зеленский подписал указ о введении санкций против политика.

Балашов, который также на выборах 2019 года был зарегистрирован кандидатом в в президенты, в начале 2022 года уехал с Украины. Против него в стране возбуждено уголовное дело, а также в июле этого года были введены санкции СНБО - как сообщало издание "Инсайдер", за антиукраинскую пропаганду. Балашов в 2014 году был заочно арестован Басманным судом Москвы - по данным следствия, политик призывал на митинге в Киеве к убийству россиян, находившихся на территории Украины.

Власти Украины систематически вводят санкции против граждан страны, обвиняя в сотрудничестве с Россией и антиукраинской пропаганде. В частности, санкции введены против высших должностных лиц из команды экс-президента Виктора Януковича (2010-2014), бывших депутатов от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и многих других политиков. Владимир Зеленский регулярно подписывает также указы о санкциях против российских физических и юридических лиц и граждан других стран.