Сырский: учебные центры ВСУ переводят вглубь страны из-за угрозы ударов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжается работа по усилению их безопасности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский © IMAGO/ APAimages via Reuters Connect

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Учебные центры украинских вооруженных сил по линии фронта переводят в регионы вглубь страны на фоне угрозы ударов по подразделениям. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта", - написал Сырский в Telegram-канале по итогам ежемесячного совещания.

3 сентября о переводе военнослужащих учебного центра ВСУ в Черниговской области на севере Украины сообщало командование Сухопутных войск ВСУ. Такие меры были приняты после удара ВС РФ по полигону в поселке Гончаровском 24 сентября. Тогда украинское командование признало гибель военных. В российских силовых структурах сообщали ТАСС, что потери ВСУ после этого российского удара составили около 300 человек.

С начала лета Сухопутные войска Украины неоднократно информировали об ударах по их учебным центрам. 1 июня 12 украинских военнослужащих погибли, еще более 60 получили ранения в результате ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений в Днепропетровской области. 4 июня сообщалось об ударе по учебному подразделению в Полтавской области. 22 июня Сухопутные войска также заявляли о ракетном ударе по их тренировочному полигону, в результате трое военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения. 12 августа снова сообщалось об ударе по учебному подразделению, в результате которого погиб как минимум 1 военнослужащий, не менее 11 получили ранения. Местоположение подразделения не раскрывалось.

На этом фоне Сырский в конце июля потребовал перевести обучение военных ВСУ под землю. Уже в начале сентября он заявил, что часть тренировочных центров в полном составе осуществила это.