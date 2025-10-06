FAZ: Daimler Truck поставит Киеву около тысячи военных грузовиков Zetros

Грузовые машины такого типа используются для снабжения боевых частей, перевозки личного состава и эвакуации раненых

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Германский автомобилестроительный концерн Daimler Truck получил заказ на поставку Киеву около тысячи новых военных грузовиков Zetros. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что ранее компания уже произвела для украинской стороны и передала Киеву более 200 грузовых машин такого типа. Они используются для снабжения боевых частей, перевозки личного состава и эвакуации раненых. В Daimler Truck отказались от комментариев относительно нового заказа.

Daimler Truck является крупнейшим в мире производителем грузовых автомобилей. Выпускает тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star. Компания создана в 2021 году отделением от Mercedes-Benz Group, которая остается крупнейшим акционером (35%).