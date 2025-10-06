Венесуэла предупредила США об угрозе провокации в американском посольстве

Венесуэльские правые экстремисты могут установить взрывчатку в здании американского диппредставительства в Каракасе, сообщил спикер парламента Боливарианской Республики Хорхе Родригес

КАРАКАС, 6 октября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы предупредили американскую администрацию о том, что венесуэльские правые экстремисты могут попытаться устроить провокацию с установкой взрывных устройств в здании посольства США в Каракасе. Об этом сообщил уполномоченный по диалогу и миру, спикер парламента Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

Как он написал в своем Telegram-канале, Венесуэла "предупредила правительство США о серьезной угрозе местных правых экстремистов попытаться установить «под чужим флагом» смертоносные взрывные устройства в посольстве США" в Каракасе. Он отметил, что американская администрация была проинформирована о готовящейся провокации через одно из европейских посольств в Венесуэле.

Венесуэла не поддерживает дипломатические отношения с США, которые были разорваны Каракасом в январе 2019 года после признания американской администрацией временным президентом республики оппозиционера Хуана Гуайдо.