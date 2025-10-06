На Мадагаскаре назвали дату начала диалога по урегулированию кризиса

Форум пройдет в международном конференц-центре в столичном пригороде Ивату, в нем помимо политических партий примут участие представители крупного бизнеса, госслужащих, юристов, врачей

© REUTERS/ Siphiwe Sibeko

ХАРАРЕ, 6 октября. /ТАСС/. Национальный диалог сторонников и противников нынешнего президента Мадагаскара Андри Радзуэлины по урегулированию острого внутриполитического кризиса в стране начнется 7 октября. Об этом сообщила газета Midi Madagasikara со ссылкой на источники.

Ожидается, что форум пройдет в международном конференц-центре в столичном пригороде Ивату, в нем помимо политических партий примут участие представители крупного бизнеса, госслужащих, юристов, врачей.

В минувшие выходные президент провел консультации с Объединением предпринимателей Мадагаскара (ОПМ) и Союзом промышленников Мадагаскара (СПМ), пишет газета L'Express de Madagascar. Президент ОПМ Франсис Рабаридзон потребовал от властей обеспечить защиту частных лиц и собственности, чтобы добиться возобновления работы предприятий и компаний, гарантировать свободу слова и передвижений. Иначе, по его словам, сложно будет сохранить положительную динамику в развитии экономики и доверие международных партнеров, не допустить потери тысяч рабочих мест.

Ранее Ассоциация студентов Мадагаскара призвала начать 7 октября всеобщую политическую забастовку, однако их призыв не нашел массового отклика. Офисы и предприятия, учебные заведения частично продолжают работу. На манифестации в столице и в городе Тулиари на юго-западе острова вышли в основном представители молодежи. Силы правопорядка разогнали их, применив слезоточивый газ, сообщил портал Orange.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что протестуют против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Однако их выступления переросли в погромы и грабежи, стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе отставки правительства и главы государства. 2 октября манифестанты объявили о создании Координационного комитета борьбы. По предварительным данным, волнения, которые переросли в погромы и грабежи, привели к ущербу экономике в 200 млрд ариари (около $50 млн).

29 сентября президент страны объявил об отставке премьера и кабмина. Новое правительство пока не назначено.