The Times: Макрон стал "хромой уткой"

Президент Франции неспособен навязать свою политику парламенту, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Британская газета The Times назвала президента Франции Эмманюэля Макрона "хромой уткой", неспособной навязать свою политику разрозненному парламенту страны.

The Times считает, что у Макрона, чьи президентские полномочия истекают в 2027 году, есть три варианта дальнейших действий: назначение нового премьер-министра, парламентские выборы и собственная отставка.

Ранее Макрона заметили прогуливающимся в одиночестве по набережной в Париже через несколько часов после объявления об отставке едва назначенного правительства. Кадры, на которых запечатлена прогулка президента, показал в своем эфире телеканал BFMTV.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. Отдельной критики удостоилось решение назначить на пост министра вооруженных сил бывшего главу министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на которого многие возлагают вину за тяжелое положение в экономике страны, сложившееся к настоящему времени. Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона.