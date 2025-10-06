Лукашенко: Белоруссия нацелена на построение наилучших отношений с Оманом

Султан Хайсамом бен Тареком Аль Саидом указал, что Оман и Белоруссия достигли многого, но в отношениях двух стран остается нереализованный потенциал

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Белорусская сторона намерена добиться наилучших отношений с Оманом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с оманским султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который находится в Минске с официальным визитом.

"Хочу, чтобы вы понимали: мы преисполнены желания сделать все, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения", - сказал лидер республики, обращаясь к высокому гостю в ходе переговоров в узком составе.

По данным агентства БелТА, Лукашенко в начале встречи заметил, что в средствах массовой информации визит султана Омана в Минск называли историческим. "Я эту точку зрения разделяю", - подчеркнул президент.

В свою очередь султан указал, что Оман и Белоруссия достигли многого, но в отношениях двух стран остается нереализованный потенциал. "С момента вашего визита в Оман в прошлом году мы сумели многого достичь. В то же время остается нереализованный потенциал, и с вашей помощью, а также благодаря взаимодействию правительств мы сможем его реализовать", - отметил он.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии информировала, что лидеры стран рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года во время визита Лукашенко в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах. Главный акцент будет сделан на углублении торгово-экономического сотрудничества.

По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд международных документов.