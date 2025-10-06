Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали артобстрелы рядом с ЗАЭС

Агентство также указало на заявление руководства станции о двух обстрелах в 1,25 км от периметра

ВЕНА, 6 октября. /ТАСС/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении международной организации.

"Команда МАГАТЭ слышала несколько раундов входящих и исходящих артиллерийских обстрелов неподалеку от площадки (АЭС - прим. ТАСС). Руководство станции заявило, что зафиксировало два обстрела на расстоянии 1,25 км от периметра станции", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Артиллерийские обстрелы способствуют росту рисков ядерной безопасности на станции, где уже почти две недели нет внешнего электроснабжения, отмечается в публикации.