Одного из бывших активистов партии "Шор" приговорили к трем годам тюрьмы

Его обвинили в незаконном финансировании от организованной преступной группы

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Суд Кишинева по обвинению в незаконном финансировании приговорил к трем годам тюрьмы бывшего руководителя одной из территориальных организаций партии "Шор". Об этом сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией.

"Суд сектора Буюкань вынес приговор по делу председателя территориального офиса в селе Бессарабка одной из бывших политических партий, обвиненного в соучастии в умышленном принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

Оппозиционная партия "Шор" молдавского бизнесмена и политика Илана Шора в 2023 году была признана в Молдавии незаконной и ликвидирована. С тех пор первые лица Молдавии и правоохранительные органы страны называют ее структуры преступными организациями.

Ранее по подобным обвинениям были осуждены глава Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты парламента Молдавии Марина Таубер, Александр Нестеровский и другие.