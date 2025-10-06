AFP: Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве Франции

Подавшему в отставку премьер-министру страны поручено сделать это до 8 октября

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил подавшему в отставку премьер-министру страны Себастьену Лекорню провести до 8 октября новые переговоры о формировании кабмина. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Республики поручил уходящему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, ответственному за текущие дела, провести до вечера среды заключительные переговоры с целью определения платформы действий и стабильности для страны", - заявили в администрации французского лидера.