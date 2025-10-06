Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

AFP: Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве Франции

Подавшему в отставку премьер-министру страны поручено сделать это до 8 октября
Редакция сайта ТАСС
16:06
обновлено 16:19

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил подавшему в отставку премьер-министру страны Себастьену Лекорню провести до 8 октября новые переговоры о формировании кабмина. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Республики поручил уходящему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, ответственному за текущие дела, провести до вечера среды заключительные переговоры с целью определения платформы действий и стабильности для страны", - заявили в администрации французского лидера. 

ФранцияМакрон, Эмманюэль