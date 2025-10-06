Реклама на ТАСС
Верховный суд США исключил отмену приговора помощнице Эпштейна

16:12

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Верховный суд США отклонил жалобу адвокатов Гислейн Максвелл - помощницы американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, - исключив возможность отмены ее приговора. Об этом говорится в уведомлении, распространенном судом.

Как следует из документа, жалоба, которая была подана адвокатами Максвелл, отклонена. Объяснений этого не приводится. В обращении Максвелл подчеркивалось, что между Эпштейном и представителями прокуратуры в штате Флорида ранее были договоренности, согласно которым потенциальным сообщникам финансиста не должны были предъявлять обвинения. Власти США настаивали на том, что на Максвелл эти договоренности не распространялись.

Суд в Нью-Йорке ранее приговорил Максвелл к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и действующий американский лидер Дональд Трамп. Сторонники Трампа ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу Эпштейна. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в прошлом году обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность в этом деле.

Конгрессмены-демократы в сентябре опубликовали послание с рисунком, адресованное Эпштейну, которое якобы было подписано более 20 лет назад Трампом. Американский лидер неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к этому письму. 

