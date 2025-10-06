Фон дер Ляйен обвинила депутатов, которые выразят недоверие ЕК, в поддержке РФ

Глава Еврокомиссии считает, что Россия "настраивает европейцев друг против друга"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Урсула фон дер Ляйен заранее обвинила депутатов, которые проголосуют за вотум недоверия возглавляемой ей Еврокомиссии (ЕК), в поддержке России. Фон дер Ляйен сделала это заявление, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге в защиту своей Еврокомиссии в преддверии предстоящего 9 октября голосования по двум вотумам недоверия, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

По утверждению фон дер Ляйен, президент России Владимир Путин, выступая в клубе "Валдай", "не скрывал своей поддержки всем своим послушным друзьям в Европе, которые делают за него его работу". Глава Еврокомиссии заявила, что все в Европе должны были очень внимательно слушать речь Путина, утверждая, что в ней он обвинил Брюссель в разжигании конфликта на Украине. Ранее пресс-служба Еврокомиссии заявляла, что ЕК "не следила за выступлением президента РФ" в Сочи.

Фон дер Ляйен также переложила с себя вину за то, что были инициированы вотумы недоверия Еврокомиссии, на Россию, которая, по ее утверждению, "настраивает европейцев друг против друга".