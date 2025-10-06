Шмыгаль: Словакия передаст Украине пять машин для разминирования

Министр обороны Украины отметил, что Словакия работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки для его страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Словакия предоставит Украине пять машин для разминирования Bozena, другую технику и инженерное оборудование. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности пять машин для разминирования Bozena, транспорт, средства медицинской эвакуации", - сообщил он в Telegram-канале после подписания в Киеве соответствующего соглашения с вице-премьером, министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Шмыгаль отметил, что Словакия работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки для Украины.