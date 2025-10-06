МО Литвы: истребители НАТО в сентябре 23 раза сопровождали военные самолеты РФ

Первый вылет состоялся 5 сентября

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение сентября 23 раза сопровождали российские военные самолеты у воздушных границ балтийской республики. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

"В прошлом месяце первый вылет на сопровождение был совершен 5 сентября. Затем в течение каждой из полных недель истребители поднимались для этого в воздух от пяти до девяти раз, а в последнюю - два раза", - говорится в сообщении.

С начала августа на литовской авиабазе на основе ротации размещен контингент ВВС Испании и Венгрии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon и четырьмя истребителями Gripen. Для испанских пилотов это девятая миссия в Литве, для венгерских - четвертая.

Процедура воздушного сопровождения является обычной контрольной мерой. В июне 2025 года силы НАТО прибегли к ней 21 раз, в июле - 11 раз, в августе - 9 раз.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители государств - членов альянса дислоцируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.