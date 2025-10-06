ООН приветствует возможный диалог РФ и США по контролю над ядерными вооружениями

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что "генеральный секретарь очень четко выразился, желая видеть мир, свободный от ядерного оружия"

Редакция сайта ТАСС

ООН, 6 октября. /ТАСС/. ООН приветствует любые усилия, направленные на контроль и ограничение ядерных арсеналов, включая возможный диалог между Россией и США по этому вопросу. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя реакцию президента США Дональда Трампа на предложение президента России Владимира Путина о продлении соблюдения ограничений в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Мы приветствуем любые и все усилия, направленные на контроль и ограничение ядерных арсеналов", - сказал Дюжаррик.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что предложение Путина по ДСНВ "звучит как хорошая идея". 22 сентября Путин на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

"Я думаю, что Генеральный секретарь очень четко выразился, желая видеть мир, свободный от ядерного оружия. Но существуют очень важные соглашения, и мы хотим, чтобы они поддерживались", - добавил Дюжаррик.