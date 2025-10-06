TVM: премьер-министром Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу

Он сменил Кристиану Нтсаю, который ушел в отставку из-за массовых антиправительственных митингов

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Республики Мадагаскар Андри Радзуэлина назначил новым премьер-министром дивизионного генерала Рюфэна Зафисамбу. Об этом он заявил, выступая в своем дворце Иавулуха, сообщил национальный телеканал TVM.

Новый премьер пришел на смену Кристиану Нтсаю, отправленному в отставку 29 сентября под давлением участников массовых антиправительственных манифестаций.

25 сентября на Мадагаскаре начались демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые вылились в беспорядки. Волнения не стихают до сих пор. По данным властей, среди манифестантов немало вооруженных людей.

Движение "Поколение Z", которое организует выступления, намерено добиться ухода в отставку и президента Радзуэлины.

Глава государства неоднократно выражал готовность к диалогу со своими оппонентами, но выступил против неконституционной смены власти.