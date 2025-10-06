Эксперт Мелло: передача Киеву Tomahawk стала бы серьезной стратегической эскалацией

Представитель антивоенного и антиядерного движения приветствовал предложение президента России Владимира Путина, заключающееся в том, чтобы Москва и Вашингтон еще год придерживались количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Возможные поставки Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") Киеву стали бы "серьезной стратегической эскалацией" конфликта на Украине. Такое мнение высказал ТАСС американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, который руководит Группой изучения Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико.

Он приветствовал предложение президента России Владимира Путина, заключающееся в том, чтобы Москва и Вашингтон еще год придерживались количественных ограничений, предусмотренных двусторонним Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Мелло призвал главу администрации США Дональда Трампа официально принять эту инициативу "без дальнейшего промедления". "Тем не менее, если США передадут ракеты Tomahawk Украине, Россия вполне может и отозвать свое выдержанное в духе здравого смысла предложение заморозить развертывание стратегических ядерных [вооружений]", - полагает американский общественник. "Ракеты Tomahawk на Украине стали бы серьезной стратегической эскалацией", - подчеркнул Мелло.

"Если упрощать, но даже не сильно, то президенту Трампу предстоит выбирать между тем, хочет ли он работать в направлении мира или делать большой шаг в направлении войны против России", - добавил эксперт.

Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, Трамп назвал хорошей идеей предложение президента России еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ. Путин сообщил 22 сентября на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 28 сентября, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также отметил, что окончательное решение примет Трамп. Американский портал Axios сообщил 26 сентября, что Трамп в недавнем прошлом ответил отказом на запрос о поставках ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине.

Путин предупредил 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".